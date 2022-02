Il fronte mediatico Anatomia e antidoti all’infowar russa

Leggi su formiche

(Di sabato 26 febbraio 2022) Prima che Vladimir Putin desse ufficialmente il via all’invasione dell’Ucraina, molti analisti speculavano che l’autocrate russo avrebbe colpito il sistema di telecomunicazioni ucraino. Così non è stato, se non per le aree del Donbass in cui il combattimento è più feroce. Gran parte del Paese invaso è rimasto online: a disseminare testimonianze (moniti per altri Paesi?) e rimanere esposto al flusso di misinformazione orchestrato dal Cremlino. Nel Ventunesimo secolo l’infowar è unfondamentale. Su queste colonne già spiegavamo come l’apparatopro-Cremlino abbia preparato il terreno per l’invasione classificando il governo ucraino come nazista e genocida e proponendosi come forza di liberazione. La tattica prevede ripetizione costante e l’inondazione di contenuto, per “contaminare” il flusso di informazioni in più lingue. Domesticamente, ...