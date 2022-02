Draghi rassicura Zelensky: “L’Italia sosterrà l’uscita della Russia dal sistema bancario SWIFT” (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo l’incomprensione a distanza di ieri, questa mattina il presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al suo omologo ucraino Volodimir Zelensky “per esprimere – riferisce una nota di Palazzo Chigi – a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza delL’Italia di fronte all’attacco della Federazione Russa”. “Il Presidente Zelensky – si legge – ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il Presidente Draghi per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli”. Nell’ambito del colloquio il premier ha ribadito “che L’Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell’ambito ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo l’incomprensione a distanza di ieri, questa mattina il presidente del Consiglio Marioha telefonato al suo omologo ucraino Volodimir“per esprimere – riferisce una nota di Palazzo Chigi – a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza deldi fronte all’attaccoFederazione Russa”. “Il Presidente– si legge – ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il Presidenteper il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli”. Nell’ambito del colloquio il premier ha ribadito “cheappoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Unione Europea sulle sanzioni alla, incluse quelle nell’ambito ...

