Benevento | a Perugia col brivido | pietra contro il pullman della Strega

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non è iniziata nel migliore dei modi la trasferta del. Grande spavento senza (fortunatamente) conseguenze dopo quanto avvenuto sulla E45, all’altezza di Todi. Una grossaha quasi sfondato il vetro anteriore delsul quale viaggiava la squadra, provocando una vistosa scheggiatura nel parabrezza. A riferirlo è il portale Umbria24, il sito riporta anche le parole del tecnico giallorosso Fabio Caserta: “Si è trattato del gesto di un folle, non ci sono altre spiegazioni, i calciatori e tutti noi abbiamo pensato al peggio perché il fragore è stato forte. L’autista è stato bravissimo e fortunatamente non ci sono state conseguenze“. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, l’autista delè riuscito ...