Ucraina: pur condannando l'aggressione russa, mi rifiuto di mettere l'elmetto a fianco della Nato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il mondo è sull'orlo del baratro. L'appello del presidente ucraino a formare una coalizione di guerra contro la Russia rappresenta chiaramente un passo in quella direzione. Sembra concretizzarsi la profezia di Giulietto Chiesa che aveva identificato proprio nell'Ucraina la culla della Terza guerra mondiale. Come affermato dall'Associazione internazionale dei giuristi democratici l'offensiva russa costituisce un'evidente violazione del diritto internazionale. Essa costituisce altresì un'applicazione da manuale della nefasta dottrina dell'autodifesa preventiva, enunciata dagli Stati Uniti, con tanto di tentativi, per la verità non troppo felici, di giustificazione giuridica, con paludati articoli in riviste prestigiose come l'American Journal of International Law e simili, e messa in pratica con grande dispiego di ...

