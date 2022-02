Ucraina, Kiev: la Russia ha già perso 800 uomini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le forze russe "hanno già perso circa 800 uomini", secondo il ministero della Difesa ucraino. "Le perdite per la Russia includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le forze russe "hanno giàcirca 800", secondo il ministero della Difesa ucraino. "Le perdite per laincludono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da ...

