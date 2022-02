Traffico Roma del 25-02-2022 ore 17:30 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico molto intenso in queste ore sulla rete viaria cittadini Anche a causa dello sciopero nel trasporto pubblico sciopero che riprenderà alle 20 per protrarrà sino a fine servizio sul Raccordo Anulare ci sono cose in carreggiata interna 3 Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio con la Roma Firenze Sino all’uscita alla rustica in carreggiata esterna e rallenta con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino sino allo svincolo con la Roma Napoli critica la situazione sulla tangenziale dopo incidente sta provocando lunghe code a partire dalla galleria Giovanni XXIII fino allo svincolo per viale Etiopia via delle Valli in direzione quindi di San Giovanni Urbano della Roma L’Aquila rallentamenti con code a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazionemolto intenso in queste ore sulla rete viaria cittadini Anche a causa dello sciopero nel trasporto pubblico sciopero che riprenderà alle 20 per protrarrà sino a fine servizio sul Raccordo Anulare ci sono cose in carreggiata interna 3 Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio con laFirenze Sino all’uscita alla rustica in carreggiata esterna e rallenta con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino sino allo svincolo con laNapoli critica la situazione sulla tangenziale dopo incidente sta provocando lunghe code a partire dalla galleria Giovanni XXIII fino allo svincolo per viale Etiopia via delle Valli in direzione quindi di San Giovanni Urbano dellaL’Aquila rallentamenti con code a ...

Advertising

muoversintoscan : ?? In #A1 tra #Aglio e #Calenzano in direzione #Roma coda dovuta al traffico Intenso #viabiliTOS - LuceverdeRoma : ???? #Roma #VeicoloInFiamme - Via Luigi Appiani ?#CHIUSURA temporanea al #traffico #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incis… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #VeicoloInFiamme - Via della Lucchina ?????? Possibili rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Corrado Mantoni ??????#Traffico rallentato altezza Via Gian Maria Volonté #Luceverde #Lazio -