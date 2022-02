“Sì, è tutto vero”: Lino Guanciale, finalmente il grande annuncio è arrivato (Di venerdì 25 febbraio 2022) La notizia incredibile è appena arrivata e Lino Guanciale si riconferma in un periodo d’oro della sua carriera. Manca pochissimo Lino Guanciale (Screen da Instagram)E’ un attore poliedrico capace di entrare nel profondo di ogni personaggio, Lino Guanciale. Interpreta spesso uomini seriosi e poco avvezzi alla scoperta dell’interiorità, cosa che frequentemente nasconde un passato contorto e doloroso. Nato nel 1979, ha iniziato la sua carriera con Gigi Proietti in “Romeo e Giulietta” nel 2003. Da quel giorno in poi non si è più fermato, passando dal teatro alla fiction. E’ amatissimo dal pubblico delle serie TV RAI e proprio oggi ha annunciato un grande ritorno, che tutti stavano aspettando. Lino Guanciale, il ritorno più ... Leggi su ck12 (Di venerdì 25 febbraio 2022) La notizia incredibile è appena arrivata esi riconferma in un periodo d’oro della sua carriera. Manca pochissimo(Screen da Instagram)E’ un attore poliedrico capace di entrare nel profondo di ogni personaggio,. Interpreta spesso uomini seriosi e poco avvezzi alla scoperta dell’interiorità, cosa che frequentemente nasconde un passato contorto e doloroso. Nato nel 1979, ha iniziato la sua carriera con Gigi Proietti in “Romeo e Giulietta” nel 2003. Da quel giorno in poi non si è più fermato, passando dal teatro alla fiction. E’ amatissimo dal pubblico delle serie TV RAI e proprio oggi ha annunciato unritorno, che tutti stavano aspettando., il ritorno più ...

Advertising

acmilan : ?? ?? Vero, leale, sincero e con tanta voglia di dare tutto: il podcast di questa settimana è dedicato a un personag… - lorepregliasco : Non perché non serva *anche* la divulgazione (che faccio anch'io!), ma perché non è vero che scrollando due card sa… - gilumbabalu : @aforista_l Pappagalloide Eva Prezzemolo (ripeto sempre tutto e sono sempre in mezzo: vero soprannome che mi porto dietro da oltre 50 anni) - Cla_Sanna : 'Legittimamente da Mosca' Speravo fosse una bufala, un fotomontaggio ma invece è tutto vero. All'ANPI qualcuno si è… - friggio1983 : @tcarapezza @Giallo585 Si vero, boh ormai si è talmente stufi di questi furti che ci si appiglia a tutto -