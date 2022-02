Ronda Rousey: “Vince McMahon mi ha chiesto di sorridere di più” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il ritorno di Ronda Rousey in WWE è stato sicuramente trionfale dato che ha vinto sia la Royal Rumble femminile, che il suo match ad Elimination Chamber, insieme a Naomi e con l’handicap di avere una mano legata dietro la schiena, contro Sonya Deville e la WWE Smackdown Women’s Champion Charlotte Flair, che sarà l’avversaria della Rousey proprio nella prima serata di WrestleMania 38, nel match che sarà naturalmente valido per il titolo. Ancora qualcosa da migliorare Ma il ritorno non è andato completamente per il verso giusto, infatti non è un segreto che Ronda non abbia un buon rapporto coi fan dopo che a detta sua le si sono rivoltati contro durante il suo primo stint in WWE. Questo malcontento si è notato soprattutto alla Royal Rumble ma anche nella puntata di Raw successiva dove la ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il ritorno diin WWE è stato sicuramente trionfale dato che ha vinto sia la Royal Rumble femminile, che il suo match ad Elimination Chamber, insieme a Naomi e con l’handicap di avere una mano legata dietro la schiena, contro Sonya Deville e la WWE Smackdown Women’s Champion Charlotte Flair, che sarà l’avversaria dellaproprio nella prima serata di WrestleMania 38, nel match che sarà naturalmente valido per il titolo. Ancora qualcosa da migliorare Ma il ritorno non è andato completamente per il verso giusto, infatti non è un segreto chenon abbia un buon rapporto coi fan dopo che a detta sua le si sono rivoltati contro durante il suo primo stint in WWE. Questo malcontento si è notato soprattutto alla Royal Rumble ma anche nella puntata di Raw successiva dove la ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Ronda Rousey: 'Vince McMahon mi ha chiesto di sorridere di più' - - SpazioWrestling : WWE: Ecco in quale notte si svolgerà Charlotte Flair vs. Ronda Rousey #RondaRousey #WWE #CharlotteFlair - SpazioWrestling : WWE: In quale delle due notti di WrestleMania ci sarà Charlotte Flair vs. Ronda Rousey? #CharlotteFlair #RondaRousey - TSOWrestling : Ufficializzato il main event della Night 1 di #WrestleMania! #TSOW // #TSOS // #WWE - zongzhecai : 81 Ronda Rousey @ rondarousey Sport USA 13,474,946 $ 73,100 82 Avani Gregg @ avani Influencer USA 17,652,373 $ 72… -