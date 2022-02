Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia riservata | ma l’attore ha rilasciato un commento

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo un silenzio lungo, che ha tenuto sulle spine i fan del, ecco le ultime parole a riguardo la sua relazione con la collega. Le riservatezza di entrambi per quanto concerne la vita privata e sentimentale, li porta spesso a stare lontani dai riflettori, al di fuori di gossip e voci indiscrete., però, ha speso due parole di recente per mettere in chiaro, con tono diretto e schietto, la situazione che ruota intorno alla sua personale situazione sentimentale.: il primo incontro Le voci sulla probabile relazione trae lacircolavano già da tempo, ma questa volta, lo ...