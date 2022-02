“Lunedì mi squalificano”: incredibile rivelazione nella notte al GF Vip 6! (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una concorrente del GF Vip 6 teme una squalifica per le frasi dette negli ultimi giorni. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo. Un nuovo colpo di scena potrebbe colpire la casa del GF Vip 6. Infatti una concorrente teme una possibile squalifica a due settimane dalla finalissima. Andiamo a vedere chi è e la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una concorrente del GF Vip 6 teme una squalifica per le frasi dette negli ultimi giorni. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo. Un nuovo colpo di scena potrebbe colpire la casa del GF Vip 6. Infatti una concorrente teme una possibile squalifica a due settimane dalla finalissima. Andiamo a vedere chi è e la L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Gherarda13 : Ma con che faccia cerca di difendersi sapendo di averla detto e manco 20’ dopo “se esce Mi sa che lunedì di squalif… - Antonel45sck : RT @Aaa43567: Sono riuscita a registrare solo questo pezzo in cui dicono che Alfonso non vuole fare uscire la cosa ma prima lei diceva sicu… - Paola6629523489 : RT @sxjeru: NAT: 'Lunedì usciamo tutti e due. Se fanno vedere mi squalificano e tu esci con la nomination' L'HA DETTO. #jeru - francaruberto56 : RT @__irishrose: Ma nathaly ha appena confermato di aver detto quelle frasi!! Ha detto che magari lunedì la squalificano perché faranno ve… - zazoomblog : Nathaly Caldonazzo in puntata è uscito il ‘fattaccio’: “Lunedì mi squalificano” - #Nathaly #Caldonazzo #puntata… -