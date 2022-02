LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Alessandro Tonelli tra i sei fuggitivi! Gruppo vicino, volata in vista (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16: C’è un buon accordo nel gruppetto di testa, cambi regolari e la fuga mantiene 1’34” di vantaggio su un Gruppo che non ha nessun interesse ad accelerare ora 12.10: Quando mancano 60 km al traguardo prosegue l’altalena dei vantaggi del gruppetto di testa che ora ha 1’42” di vantaggio su un Gruppo che ha visibilmente rallentato l’azione 12.04: Mancano 65 km al traguardo e il sestetto di testa mantiene 1’14” di vantaggio. E’ la Alpecin-Fenix a fare l’andatura nel plotone 11.55: Non cambia la situazione. Il gruppetto di testa mantiene circa un minuto di vantaggio sul Gruppo a 72 km dalla fine 11.45: Si rialza il ritmo del Gruppo che si porta 1’12” dai fuggitivi a 79 km dal traguardo 11.36: Superata metà gara e la situazione è ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.16: C’è un buon accordo nel gruppetto di testa, cambi regolari e la fuga mantiene 1’34” di vantaggio su unche non ha nessun interesse ad accelerare ora 12.10: Quando mancano 60 km al traguardo prosegue l’altalena dei vantaggi del gruppetto di testa che ora ha 1’42” di vantaggio su unche ha visibilmente rallentato l’azione 12.04: Mancano 65 km al traguardo e il sestetto di testa mantiene 1’14” di vantaggio. E’ la Alpecin-Fenix a fare l’andatura nel plotone 11.55: Non cambia la situazione. Il gruppetto di testa mantiene circa un minuto di vantaggio sula 72 km dalla fine 11.45: Si rialza il ritmo delche si porta 1’12” dai fuggitivi a 79 km dal traguardo 11.36: Superata metà gara e la situazione è ...

