“Ho tirato latte per 2.388 ore per nutrire mio figlio”: il video di Elyse Myers (Di venerdì 25 febbraio 2022) Elyse Myers, mamma e creator digitale ha pubblicato un video TikTok sull’allattamento, che ormai è divenuto virale. Questa mamma ha tirato il suo latte per più di 2000 ore per poter nutrire il suo bambino. Tirarsi il latte, per chiunque abbia dovuto farlo, sa che l’esperienza non è in genere piacevole, per questo molte mamme preferiscono di gran lunga l’allattamento al seno, molto più pratico e immediato. Ho passato 398 giorni a tirarmi il latte esclusivamente per mio figlio. Ho passato 2.388 ore collegata a una macchina per nutrire mio figlio. E il mio corpo ha prodotto oltre 500 litri di latte per sostenere e nutrire il mio bambino, dopo averlo nutrito per nove mesi. ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 25 febbraio 2022), mamma e creator digitale ha pubblicato unTikTok sull’allattamento, che ormai è divenuto virale. Questa mamma hail suoper più di 2000 ore per poteril suo bambino. Tirarsi il, per chiunque abbia dovuto farlo, sa che l’esperienza non è in genere piacevole, per questo molte mamme preferiscono di gran lunga l’allattamento al seno, molto più pratico e immediato. Ho passato 398 giorni a tirarmi ilesclusivamente per mio. Ho passato 2.388 ore collegata a una macchina permio. E il mio corpo ha prodotto oltre 500 litri diper sostenere eil mio bambino, dopo averlo nutrito per nove mesi. ...

