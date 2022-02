Gesù? Non faceva miracoli. L’inferno? Non esiste. Bufera sulla Tv dei Vescovi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il teologo che predica il Vangelo su Tv2000 non crede ai miracoli né alL’inferno La Verità, pagina 20, di Fabrizio Cannone. Padre Alberto Maggi (Ancona 1945) è uno di quei teologi che non sono riusciti a fare una sintesi corretta ed equilibrata tra scienze bibliche e fede ortodossa, né tra ragione e religione. E neppure, per dirla tutta, tra modernità e tradizione. Con un curriculum di tutto rispetto e molte pubblicazioni, il biblista marchigiano, membro dell’antico e glorioso ordine dei Servi di Maria, sembra da anni al servizio di ben altri capitani, padroni e dirigenti. Meno trascendenti certo della madre del Signore, ed assai più profani, mondani, avanzati e redditizi. Da molto tempo si è messo in luce per dichiarazioni e uscite al limite dell’eresia, di quelle che trovano un consenso facile sui media nazionali e sui siti Internet più à la ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il teologo che predica il Vangelo su Tv2000 non crede ainé alLa Verità, pagina 20, di Fabrizio Cannone. Padre Alberto Maggi (Ancona 1945) è uno di quei teologi che non sono riusciti a fare una sintesi corretta ed equilibrata tra scienze bibliche e fede ortodossa, né tra ragione e religione. E neppure, per dirla tutta, tra modernità e tradizione. Con un curriculum di tutto rispetto e molte pubblicazioni, il biblista marchigiano, membro dell’antico e glorioso ordine dei Servi di Maria, sembra da anni al servizio di ben altri capitani, padroni e dirigenti. Meno trascendenti certo della madre del Signore, ed assai più profani, mondani, avanzati e redditizi. Da molto tempo si è messo in luce per dichiarazioni e uscite al limite dell’eresia, di quelle che trovano un consenso facile sui media nazionali e sui siti Internet più à la ...

