Empoli, Andreazzoli: 'Le assenze della Juve non mi interessano. Su Allegri...' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Aurelio Andreazzoli presenta Empoli-Juventus, domani al 'Castellani' ci sarà il tutto esaurito. Inutile negare sia una partita pi... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Aureliopresentantus, domani al 'Castellani' ci sarà il tutto esaurito. Inutile negare sia una partita pi...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Andreazzoli: 'Con la Juve è una partita difficile, ma giocheremo per vincere' - sportli26181512 : Empoli, Andreazzoli: 'Le assenze della Juve non mi interessano. Su Allegri...': Aurelio Andreazzoli presenta Empoli… - apetrazzuolo : EMPOLI - Andreazzoli: 'Con la Juve è una partita difficile, ma giocheremo per vincere' - napolimagazine : EMPOLI - Andreazzoli: 'Con la Juve è una partita difficile, ma giocheremo per vincere' - sportface2016 : #EmpoliJuventus, #Andreazzoli: “Giochiamo per vincere, io e Allegri abbiamo idee simili” -