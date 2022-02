Duplice omicidio di camorra: ergastolo per boss dei Casalesi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha condannato all’ergastolo per il Duplice omicidio di Raffaele Diana e Nicola Martino, avvenuto a San Cipriano d’Aversa (Caserta) nel 1988, i boss del clan dei Casalesi Francesco Schiavone alias ‘Sandokan’, il cugino Francesco Schiavone ‘Cicciariello’, Francesco Bidognetti alias ‘Cicciotto ‘e Mezzanotte’ e Vincenzo Zagaria. Pene più contenute – 15 anni di carcere – sono state inflitte ai collaboratori di giustizia Dario De Simone, Luigi Diana e Giuseppe Quadrano. In primo grado i capi del clan casertano erano stati assolti dalla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli aveva fatto appello. Il Duplice delitto è maturato nell’ambito della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha condannato all’per ildi Raffaele Diana e Nicola Martino, avvenuto a San Cipriano d’Aversa (Caserta) nel 1988, idel clan deiFrancesco Schiavone alias ‘Sandokan’, il cugino Francesco Schiavone ‘Cicciariello’, Francesco Bidognetti alias ‘Cicciotto ‘e Mezzanotte’ e Vincenzo Zagaria. Pene più contenute – 15 anni di carcere – sono state inflitte ai collaboratori di giustizia Dario De Simone, Luigi Diana e Giuseppe Quadrano. In primo grado i capi del clan casertano erano stati assolti dalla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli aveva fatto appello. Ildelitto è maturato nell’ambito della ...

