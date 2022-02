Covid | inchiesta sulle mascherine | assolto l’imprenditore Antonello Ieffi La Cassazione | “Fatto non sussiste”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell’aprile del 2020, in piena pandemia, l’arresto. Oggi laha, accusato di turbativa d’asta nell’ambito di un’della Procura di Roma su un lotto di gara Consip da 15,8 milioni euro per l’acquisto e la fornitura di 3 milioni dimai arrivate in Italia. I supremi giudici della VI sezione penale hanno annullato senza rinvio “perché ilnon” la sentenza di appello impugnata dai difensori del, arrestato in pieno lockdown nazional e scarcerato dopo un mese, era stato condannato in primo per la turbativa d’asta, maper l’altro capo di imputazione: l’inadempimento nelle pubbliche ...