Attenzione a chi su Instagram si spaccia per giornalista sfruttando il conflitto in Ucraina per monetizzare (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si tratta di pagine Instagram che fanno tutt’altro – maggiormente meme – ma che hanno visto nel conflitto in Ucraina una possibilità per aumentare i follower e monetizzare spacciandosi per finti giornalisti Instagram. Non appena il conflitto è scoppiato una serie di pagine Instagram – tra cui una che si chiama @livefromukraine – che hanno milioni di follower hanno iniziato a pubblicare materiale sulla guerra, tra caroselli di video e immagini, affermando di stare monitorando la situazione. Navigando sui social alla ricerca di informazioni, molti utenti si sono lasciati ingannare da nomi del genere e hanno chiesto di seguire le pagine in questione (che erano impostate su privato con milioni di follower già dichiarati, entrambi elementi che spingono gli ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si tratta di pagineche fanno tutt’altro – maggiormente meme – ma che hanno visto nelinuna possibilità per aumentare i follower endosi per finti giornalisti. Non appena ilè scoppiato una serie di pagine– tra cui una che si chiama @livefromukraine – che hanno milioni di follower hanno iniziato a pubblicare materiale sulla guerra, tra caroselli di video e immagini, affermando di stare monitorando la situazione. Navigando sui social alla ricerca di informazioni, molti utenti si sono lasciati ingannare da nomi del genere e hanno chiesto di seguire le pagine in questione (che erano impostate su privato con milioni di follower già dichiarati, entrambi elementi che spingono gli ...

