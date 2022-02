Ancelotti: «Mio padre e mio nonno mi hanno raccontato la guerra: è un orrore» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per tanti degli allenatori che stanno intervenendo in queste ore in conferenza stampa è inevitabile una domanda su quello che sta accadendo in Ucraina. A volte sembra che qualcuno voglia far passare che il calcio sia un mondo a parte, e invece è evidente che non è così. Ad Ancelotti hanno chiesto di Lunin, il secondo portiere del Real. È ucraino. «Non ha lo stesso spirito di sempre – ha dichiarato il tecnico di Reggiolo – perché sua madre abita proprio vicino Kiev, così come gli altri suoi familiari. È molto preoccupato ma è normale. Il club vuole trasmettergli tutto l’affetto e la vicinanza possibile in un momento difficile. Gli allenamenti possono aiutarti a non pensare, ma fino a un certo punto. La guerra è un orrore. Me l’ha raccontata mio nonno, che ha vissuto la prima guerra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per tanti degli allenatori che stanno intervenendo in queste ore in conferenza stampa è inevitabile una domanda su quello che sta accadendo in Ucraina. A volte sembra che qualcuno voglia far passare che il calcio sia un mondo a parte, e invece è evidente che non è così. Adchiesto di Lunin, il secondo portiere del Real. È ucraino. «Non ha lo stesso spirito di sempre – ha dichiarato il tecnico di Reggiolo – perché sua madre abita proprio vicino Kiev, così come gli altri suoi familiari. È molto preoccupato ma è normale. Il club vuole trasmettergli tutto l’affetto e la vicinanza possibile in un momento difficile. Gli allenamenti possono aiutarti a non pensare, ma fino a un certo punto. Laè un. Me l’ha raccontata mio, che ha vissuto la prima...

