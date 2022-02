Alberto Matano: “Ho un compagno e vorrei sposarmi. Figli? Forse è troppo tardi per diventare genitori” (Di venerdì 25 febbraio 2022) «vorrei sposarmi con il mio compagno, magari senza far passare troppo tempo». A pochi mesi dal coming out in diretta, Alberto Matano torna a parlare della sua vita privata, questa volta con una confessione inedita a cuore aperto durante una lunga intervista a 7 del Corriere della Sera, in cui parla dal suo lavoro, della carriera in Rai e anche del suo lato più intimo su cui fino ad oggi aveva mantenuto il riserbo più assoluto. Questione di indole, profilo basso e questione di privacy, nonostante i numerosi tentativi di incursione nella sua vita, dagli outing vergognosi fatti in questi anni (perché va detto: l’outing, la divulgazione dell’orientamento sessuale di una persona senza il suo benestare, è un pratica orrenda) alle chiacchiere da bar circolate tra gli addetti ai lavori. «Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) «con il mio, magari senza far passaretempo». A pochi mesi dal coming out in diretta,torna a parlare della sua vita privata, questa volta con una confessione inedita a cuore aperto durante una lunga intervista a 7 del Corriere della Sera, in cui parla dal suo lavoro, della carriera in Rai e anche del suo lato più intimo su cui fino ad oggi aveva mantenuto il riserbo più assoluto. Questione di indole, profilo basso e questione di privacy, nonostante i numerosi tentativi di incursione nella sua vita, dagli outing vergognosi fatti in questi anni (perché va detto: l’outing, la divulgazione dell’orientamento sessuale di una persona senza il suo benestare, è un pratica orrenda) alle chiacchiere da bar circolate tra gli addetti ai lavori. «Ho ...

7Corriere : RT @Daniele_Manca: Alberto Matano: «Ho un compagno e vorrei sposarmi, ma per i figli forse è tardi». @procorr @7Corriere #danonperdere 'I… - UgoliniLorenzo : Le cose che mi fanno sorridere: @albmatano (o @procorr) che usa 'non fare un plissé': tipico esempio di strafalcion… - FQMagazineit : Alberto Matano: “Ho un compagno e vorrei sposarmi. Figli? Forse è troppo tardi per diventare genitori” - Daniele_Manca : Alberto Matano: «Ho un compagno e vorrei sposarmi, ma per i figli forse è tardi». @procorr @7Corriere… - PasqualeMarro : #AlbertoMatano non può farlo: “adesso è tardi…” -