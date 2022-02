Vettel non correrà il Gp di Russia per protestare contro l’attacco di Putin in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Non andrò a correre in Russia. È sbagliato. Mi dispiace per le persone innocenti che stanno perdendo la vita, vengono uccise per ragioni stupide”: Sebastian Vettel prende una posizione ferma dopo l’attacco di Putin in Ucraina. Il pilota tedesco della Aston Martin, 4 volte iridato, non ha intenzione di correre il Gp di Russia programmato a Sochi il prossimo 25 settembre. Intanto la F1 ha annunciato che sta seguendo da vicino la situazione. “Stiamo monitorando da vicino – come molti altri – gli sviluppi della vicenda e in questa fase non abbiamo ulteriori commenti in merito alla gara programmata per settembre. Continueremo a monitorare la situazione molto da vicino”. La guerra in Ucraina sta investendo in pieno dunque il mondo dello sport. La Federcalcio del Paese ha ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Non andrò a correre in. È sbagliato. Mi dispiace per le persone innocenti che stanno perdendo la vita, vengono uccise per ragioni stupide”: Sebastianprende una posizione ferma dopodiin. Il pilota tedesco della Aston Martin, 4 volte iridato, non ha intenzione di correre il Gp diprogrammato a Sochi il prossimo 25 settembre. Intanto la F1 ha annunciato che sta seguendo da vicino la situazione. “Stiamo monitorando da vicino – come molti altri – gli sviluppi della vicenda e in questa fase non abbiamo ulteriori commenti in merito alla gara programmata per settembre. Continueremo a monitorare la situazione molto da vicino”. La guerra insta investendo in pieno dunque il mondo dello sport. La Federcalcio del Paese ha ...

