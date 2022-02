Ucraina-Russia, da Ue “massiccio pacchetto sanzioni contro Mosca” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nel corso della giornata di oggi presenteremo un massiccio pacchetto di sanzioni” contro la Russia “ai leader dell’Ue per l’approvazione”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a Bruxelles, in seguito all'”aggressione militare senza precedenti della Russia contro l’Ucraina”. “Mosca deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l’integrità territoriale dell’Ucraina. I leader della Ue discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. La Ue è con l’Ucraina”. “Prenderemo di mira – aggiunge – settori strategici dell’economia russa, bloccando l’accesso a mercati e tecnologie che sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nel corso della giornata di oggi presenteremo undila“ai leader dell’Ue per l’approvazione”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a Bruxelles, in seguito all'”aggressione militare senza precedenti dellal’”. “deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l’integrità territoriale dell’. I leader della Ue discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della. La Ue è con l’”. “Prenderemo di mira – aggiunge – settori strategici dell’economia russa, bloccando l’accesso a mercati e tecnologie che sono ...

