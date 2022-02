Ucraina | l’ex Roma Fonseca | “Sto bene | spero vinca la pace”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche una vecchia conoscenza del calciono, Paulo, ex allenatore della, si trova in, dove risiede la sua famiglia. In un messaggio pubblicato su Instagram ha detto: “Ciao a tutti, siamo a Kiev, io e la mia famiglia, è vero. È un momento difficile, per me la guerra è inaccettabile – ha iniziato-. Però credo che lavincerà, dobbiamo crederci in maniera forte. Ho ricevuto tanti messaggi dal Portogallo e dall’Italia. Ringrazio tutti per il pensiero che avete avuto per me e per la mia famiglia.di rivedervi presto tutti, un abbraccio”. L'articolo proviene da Italia Sera.