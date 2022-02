Ucraina, la città di Charkiv dopo i bombardamenti delle notte: "File per prelevare denaro contante. Alcune banche lo hanno già finito" (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Dalla finestra al settimo piano dell'hotel in cui mi trovo si vede la città, che adesso ha un orizzone e una calma completamente diversi da il rumore delle bombe che l'hanno svegliata stamattina alle cinque. Di fronte a me ci sono due banche, i cittadini sono in coda in attesa di poter prelevare denaro contante. Da stamattina il limite del prelievo è il corrisspettivo di circa 50 o 60 euro a persona. In Alcune banche il denaro contante è già finito". La testimonianza della giornalista Francesca Mannocchi dalla città Ucraina di Charkiv Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Dalla finestra al settimo piano dell'hotel in cui mi trovo si vede la, che adesso ha un orizzone e una calma completamente diversi da il rumorebombe che l'svegliata stamattina alle cinque. Di fronte a me ci sono due, i cittadini sono in coda in attesa di poter. Da stamattina il limite del prelievo è il corrisspettivo di circa 50 o 60 euro a persona. Inilè già". La testimonianza della giornalista Francesca Mannocchi dalladi

