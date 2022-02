Ucraina, ecco come il profilo Twitter ufficiale di Kiev combatte la guerra anche a colpi di meme (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Questo non è un meme, ma la nostra e la tua realtà in questo momento”. È il commento con cui la pagina istituzionale ufficiale di Twitter dello Stato dell’Ucraina accompagna un’immagine che mostra Adolf Hitler che accarezza Vladimir Putin, come farebbe un genitore con il proprio figlio. Il post – che in un primo momento diverte, ma fa anche molto pensare e ragionare sul suo significato storico – ha fatto il record di engagement, raccogliendo centinaia di migliaia di like e decine di migliaia di risposte. pic.Twitter.com/IaqFbpayqz — Ukraine / ??????? (@Ukraine) February 24, 2022 Il meme condiviso dall’Ucraina nel giorno in cui la Russia ha invaso il suo territorio non è che l’ultimo di una serie di immagini, gif divertenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Questo non è un, ma la nostra e la tua realtà in questo momento”. È il commento con cui la pagina istituzionaledidello Stato dell’accompagna un’immagine che mostra Adolf Hitler che accarezza Vladimir Putin,farebbe un genitore con il proprio figlio. Il post – che in un primo momento diverte, ma famolto pensare e ragionare sul suo significato storico – ha fatto il record di engagement, raccogliendo centinaia di migliaia di like e decine di migliaia di risposte. pic..com/IaqFbpayqz — Ukraine / ??????? (@Ukraine) February 24, 2022 Ilcondiviso dall’nel giorno in cui la Russia ha invaso il suo territorio non è che l’ultimo di una serie di immagini, gif divertenti e ...

