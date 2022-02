Ucraina: così al confine una webcam testimonia in diretta l'invasione russa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. -(Adnkronos) - Prima un flusso ininterrotto di blindati e di lanciamissili russi e negli ultimi minuti di mezzi di supporto e trasporto truppe. A testimoniare le dimensioni dell'invasione di Mosca all'Ucraina è una webcam al confine con la Bielorussia, forse dimenticata o probabilmente piazzata strategicamente per 'coprire' la crisi. A rigirare all'estero le immagini è Belsat Tv, un canale di informazione indipendente bielorusso che trasmette dalla Polonia dopo essere stato bollato dal ministero dell'Interno di Minsk come 'gruppo estremista e criminale'. Nelle prime immagini dell'alba, riportate anche dalla Cnn, il posto di frontiera era affollato - come d'abitudine - di autoarticolati necessari per gli scambi commerciali fra i due paesi. Ora, invece, la strada a due corsie appare deserta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. -(Adnkronos) - Prima un flusso ininterrotto di blindati e di lanciamissili russi e negli ultimi minuti di mezzi di supporto e trasporto truppe. Are le dimensioni dell'di Mosca all'è unaalcon la Bielorussia, forse dimenticata o probabilmente piazzata strategicamente per 'coprire' la crisi. A rigirare all'estero le immagini è Belsat Tv, un canale di informazione indipendente bielorusso che trasmette dalla Polonia dopo essere stato bollato dal ministero dell'Interno di Minsk come 'gruppo estremista e criminale'. Nelle prime immagini dell'alba, riportate anche dalla Cnn, il posto di frontiera era affollato - come d'abitudine - di autoarticolati necessari per gli scambi commerciali fra i due paesi. Ora, invece, la strada a due corsie appare deserta ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Chi immagina che la crisi #ucraina sia distante da noi, si sbaglia. I nostri #caccia sono già decollati 14 volte:… - Adnkronos : #RussiaUcraina, Trump: '#Putin non avrebbe agito così con me presidente'. - Radio1Rai : ??#Ucraina, #Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire, sappia che la Russia risponderà con delle con… - pippo_campiotti : Purtroppo con uno così DEVI intervenire. È una giornata davvero triste, in #Ucraina e nel mondo, e che purtroppo po… - MariellaLoi : RT @tempoweb: Esplosioni nella notte, così è partito l'attacco russo. Le immagini choc dall'#Ucraina VIDEO #guerra #24febbraio #RussiaUkrai… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina così Bagni di sangue Così nel pomeriggio l'Europa è scivolata fino a chiudere in negativo, con Eurostoxx50 tornato a 3.anche apparso in TV per illustrare l'obiettivo di far piazza pulita della dirigenza attuale ucraina, ...

Lavrov, braccio destro di Putin, e Di Maio: dalla stima alla sfida aperta ... almeno fino a quando non ci fosse stata una de - escalation della crisi Ucraina. La drammatica svolta delle ultime ore chiarisce meglio le motivazioni dietro una polemica così plateale, soprattutto ...

Dazn story, nuovo capitolo. Ecco qual è il vero ruolo di Bernabè e Azzi Primaonline nel pomeriggio l'Europa è scivolata fino a chiudere in negativo, con Eurostoxx50 tornato a 3.anche apparso in TV per illustrare l'obiettivo di far piazza pulita della dirigenza attuale, ...... almeno fino a quando non ci fosse stata una de - escalation della crisi. La drammatica svolta delle ultime ore chiarisce meglio le motivazioni dietro una polemicaplateale, soprattutto ...