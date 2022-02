Advertising

fisco24_info : Ucraina: balzo prezzi materie prime alimentari sui mercati: Frumento, mais e olio di palma in forte ascesa - Ortsandra : RT @ilfoglio_it: La possibile guerra tra Russia e Ucraina rischia di creare un forte corto circuito sul grano, un settore che versa già in… - ilfoglio_it : La possibile guerra tra Russia e Ucraina rischia di creare un forte corto circuito sul grano, un settore che versa… - collorigh : I'orso è pronto a compiere il balzo... addio Ucraina. - putino : Balzo del 20% per le quotazioni del grano in un solo giorno, mentre il mais destinato all'alimentazione del bestiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina balzo

Agenzia ANSA

La guerra infa balzare i prezzi sui mercati mondiali delle materie prime alimentari che erano già su alti livelli a causa di una serie di fattori. In particolare il grano, di cui l'è un forte paese esportatore, sale di oltre il 5% e si temono così conseguenze a catena sui prezzi dei prodotti di base quale pane e pasta. Crescita anche per il mais e l'olio di palma. . 24 ...Ci troviamo di fronte a undi oltre quattro punti percentuali in un solo anno e, lo ribadiamo,... il recente rialzo del petrolio che, favorito dalle tensioni tra Russia e, ha visto ...(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La guerra in Ucraina fa balzare i prezzi sui mercati mondiali delle materie prime alimentari che erano già su alti livelli a causa di una serie di fattori. In particolare il ...Nonostante la vicinanza tra la Lega e il partito di Putin 'Russia Unita', Salvini condanna poi «ogni lesione e superamento dei confini, che sono sacri e non si violano: i carri armati non mi piacciono ...