Ucraina | a Kharkiv i cittadini osservano i resti di un missile

TgLa7 : ??ULTIMORA??UCRAINA: TRUPPE RUSSE HANNO INIZIATO L'ATTACCO! Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'opera… - mannocchia : L’aeroporto di Kharkiv temporaneamente chiuso #Ucraina - SkyTG24 : Un'esplosione molto forte si è verifica a #Kiev durante la diretta di Sky TG24 dalla capitale dell'#Ucraina. L'atta… - shineelite2 : RT @fanpage: Le immagini del bombardamento all'aeroporto di Kharkiv #Russia #Ucraina #RussiaUcraina - FilomenaSpolaor : RT @Monica_Dascenzo: Il presidente russo Putin dichiara guerra all'Ukraina. È apparso in Tv prima dell’alba annunciando l’inizio dell’opera… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Kharkiv

AGI - È iniziata alle 4 del mattino italiane l'invasione russa dell', annunciata dal presidente russo, Vladimir Putin, come una 'operazione militare speciale' ... daa Dnipro. A Mariupol, ...... dove hanno ululato le sirene antiaeree e intorno a metà mattinata si sono alzate colonne di fumo nero sul quartier generale dell'intelligence militare, e in numerose altre città, da...L'allenatore italiano dello Shakthar Donetsk è bloccato in albergo a Kiev: 'L'Ambasciata italiana ci aveva sollecitato di andarcene ...Dopo l’attacco di stamattina da parte dei russi a diverse città ucraine, il Paese si prepara a una lunga guerra. Non lasciano dubbi le parole dell’ex vice capo di stato maggiore delle forze armate ucr ...