Tom Brady reciterà in un road movie a fianco di Jane Fonda e Sally Field (Di giovedì 24 febbraio 2022) Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin e Sally Field interpreteranno quattro amiche pazze per il football che si recano al SuperBowl per veder giocare la superstar Tom Brady, attore e produttore del progetto. La superstar del football Tom Brady ha annunciato che reciterà in una commedia road movie affiancando due mostri sacri come Jane Fonda e Sally Field. Il film prodotto da Paramount e Endeavor Content vede nel cast anche Lily Tomlin, Rita Moreno e Kyle Marvin. Tom Brady produrrà la pellicola, intitolata 80 For Brady, con la sua compagnia, 199 Productions. Brady si è ritirato dal NFL a gennaio dopo una gloriosa carriera ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022), Rita Moreno, Lily Tomlin einterpreteranno quattro amiche pazze per il football che si recano al SuperBowl per veder giocare la superstar Tom, attore e produttore del progetto. La superstar del football Tomha annunciato chein una commediaaffiancando due mostri sacri come. Il film prodotto da Paramount e Endeavor Content vede nel cast anche Lily Tomlin, Rita Moreno e Kyle Marvin. Tomprodurrà la pellicola, intitolata 80 For, con la sua compagnia, 199 Productions.si è ritirato dal NFL a gennaio dopo una gloriosa carriera ...

