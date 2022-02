The Batman: Zoe Kravitz infiamma la premiere londinese con un abito "felino" (FOTO) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Zoe Kravits, Robert Pattinson, Paul Dano e le altre star di The Batman sul red carpet per la premiere londinese, ma è il vestito dell'interprete di Catwoman ad attirare l'attenzione. Zoë Kravitz ha attirato l'attenzione, e i complimenti dei fan, per l'abito nero sfoggiato durante la premiere londinese di The Batman, che si è tenuta poche ore fa presso il BFI IMAX Waterloo. L'attrice 33enne, che nel film diretto da Matt Reeves interpreta Catwoman/Selina Kyle, ha sfoggiato un abito aderente nero firmato Saint Laurent caratterizzato da una scollatura smerlata e da aperture sexy sotto il seno. Con la sua vasta collezione di tatuaggi in mostra, l'attrice si è presentata sul red carpet con un abito che non è certo passato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022) Zoe Kravits, Robert Pattinson, Paul Dano e le altre star di Thesul red carpet per la, ma è il vestito dell'interprete di Catwoman ad attirare l'attenzione. Zoëha attirato l'attenzione, e i complimenti dei fan, per l'nero sfoggiato durante ladi The, che si è tenuta poche ore fa presso il BFI IMAX Waterloo. L'attrice 33enne, che nel film diretto da Matt Reeves interpreta Catwoman/Selina Kyle, ha sfoggiato unaderente nero firmato Saint Laurent caratterizzato da una scollatura smerlata e da aperture sexy sotto il seno. Con la sua vasta collezione di tatuaggi in mostra, l'attrice si è presentata sul red carpet con unche non è certo passato ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: Zoe Kravitz infiamma la premiere londinese con un abito 'felino' (FOTO)… - Nerdmovieprod : The Batman 2: Matt Reeves conferma di aver iniziato a parlare del sequel con Warner #batman #TheBatman - RetweetDc : RT @badtasteit: #TheBatman: Matt Reeves ci parla a ruota libera, dal perché proprio Pattinson fino a uno stunt importante | INTERVISTA http… - badtasteit : #TheBatman: Matt Reeves ci parla a ruota libera, dal perché proprio Pattinson fino a uno stunt importante | INTERVI… - amiciweb : RT @ciakmag: A giorni in sala, si parla già del #sequel di #TheBatman. Che potete ammirare sul vostro desktop seguendo questo poche semplic… -