Si combatte a Chernobyl: i russi attaccano l'impianto. Torna l'incubo della nube radioattiva sull'Europa (Di giovedì 24 febbraio 2022) I russi attaccano la zona di Chernobyl: Kiev lancia allarme scorie radioattive. E in Europa Torna l'incubo di una nube radioattiva sull'Europa. Dopo aver preso il controllo dell'aeroporto Antonov di Hostomel, il secondo scalo aeroportuale che dista 30 chilometri da Kiev, le truppe russe penetrate in Ucraina dalla Bielorussia – riporta la Ukraïnska Pravda, uno dei principali giornali online di Kiev – «sono entrate nella zona di Chernobyl. La Guardia Nazionale, che presidia l'impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi pericolosi, sta resistendo». Ma, aggiunge il sito ucraino, «se gli attacchi dell'artiglieria russa distruggessero l'impianto di stoccaggio delle scorie nucleari, la ...

