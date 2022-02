Se la guerra divide i popoli, la musica prova ad avvicinare le persone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si chiamano Oxana e Alexandra e sono due giovani studentesse di canto e musica che si esibiranno stasera a Bologna. Il loro spettacolo, oggi, è particolarmente significativo, perché la prima è una pianista russa, mentre la seconda è una cantante ucraina. Leggi anche › La guerra in Ucraina è iniziata, Draghi e il resto del mondo: «Attacco ingiustificabile» Oksana e Alexandra. (Twitter) E se la geopolitica le vuole divise dall’odio e – da stamattina – purtroppo anche dalla guerra, le due donne vogliono invece lanciare un segnale di pace. Con le “armi” che entrambe conoscono meglio: la musica e il canto. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si chiamano Oxana e Alexandra e sono due giovani studentesse di canto eche si esibiranno stasera a Bologna. Il loro spettacolo, oggi, è particolarmente significativo, perché la prima è una pianista russa, mentre la seconda è una cantante ucraina. Leggi anche › Lain Ucraina è iniziata, Draghi e il resto del mondo: «Attacco ingiustificabile» Oksana e Alexandra. (Twitter) E se la geopolitica le vuole divise dall’odio e – da stamattina – purtroppo anche dalla, le due donne vogliono invece lanciare un segnale di pace. Con le “armi” che entrambe conoscono meglio: lae il canto. ...

