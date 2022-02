Questo video non c’entra con la crisi Russia-Ucraina, è una parata militare del 2020 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Aggiornamento: Il video della parata è stato pubblicato anche dal sito web de Il Sole 24 Ore e mandato in onda durante le edizioni principali del Tg1 (qui dal secondo 0:52) e del Tg2 (qui dal minuto 17:40). In tutti questi casi il filmato è stato presentato come un contenuto registrato il 24 febbraio 2022 in Ucraina. Il 24 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet che contiene un video di 31 secondi, nel quale si vedono alcuni aerei che sorvolano un palazzo, mentre in sottofondo si irradia il suono di una sirena. Il filmato è accompagnato da un testo che recita: «Ho una fottutissima paura perché aver studiato nei libri di storia la guerra e aver visto nei film ma poi vedere che sta riaccadendo sembra un brutto sogno ma è la CAZZO DI REALTÀ DIO MIO #RussiaUkraineConflict». Il riferimento è ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) Aggiornamento: Ildellaè stato pubblicato anche dal sito web de Il Sole 24 Ore e mandato in onda durante le edizioni principali del Tg1 (qui dal secondo 0:52) e del Tg2 (qui dal minuto 17:40). In tutti questi casi il filmato è stato presentato come un contenuto registrato il 24 febbraio 2022 in. Il 24 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet che contiene undi 31 secondi, nel quale si vedono alcuni aerei che sorvolano un palazzo, mentre in sottofondo si irradia il suono di una sirena. Il filmato è accompagnato da un testo che recita: «Ho una fottutissima paura perché aver studiato nei libri di storia la guerra e aver visto nei film ma poi vedere che sta riaccadendo sembra un brutto sogno ma è la CAZZO DI REALTÀ DIO MIO #UkraineConflict». Il riferimento è ...

simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - martaottaviani : Sono una minoranza, ma la #russia è anche questo. E sono eroici, visto quello che rischiano #ucraina #putin #donbass - ItaliaViva : In questo momento non esiste una bandiera di partito, esiste la bandiera dell'Italia che è accanto a quella… - MarisaLevi1 : RT @acs_italia: Guerra in #Ucraina. In questo breve videomessaggio il Vescovo ausiliare di #Kiev chiede preghiere e ringrazia i benefattori… - pant012 : RT @acs_italia: Guerra in #Ucraina. In questo breve videomessaggio il Vescovo ausiliare di #Kiev chiede preghiere e ringrazia i benefattori… -