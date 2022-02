Perché stasera in tv non va in onda la sesta puntata di Doc – Nelle tue mani

Leggi su amica

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa sera Rai 1 non manda inladi Doc –tuecome previsto. Alle 21,25 ci sarà uno Speciale del Tg 1. Le notizie che arrivano dall’Ucraina sono tremende. E peggiorano con il passare dei minuti. Per questo la Rai ha fatto sapere chein tv non andrà inladi Doc –tue. La fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti è rinviata di una settimana. Al suo posto, uno Speciale del Tg1 per seguire gli sviluppi della guerra scoppiataprime ore di questa notte. Lo Speciale Tg1 al posto di Doc-tueIl previsto appuntamento delle 21,25, quindi, salta. Come ...