Parma | Martin Turk fa il suo esordio in Serie B

(Di giovedì 24 febbraio 2022) A corto di giocatori, ilsi è dovuto affidare – in porta – a, giovane classe 2003 che, fino a quel momento, aveva registrato qualche presenza con la Primavera dei ducali. Ad aspettarlo una difficile trasferta, quella contro il Pisa, vera e propria sorpresa del campionato. I toscani sono infatti molto vicini al primo posto, a differenza degli emiliani, in bilico tra possibili playout e corsa ai playoff. Eppure, l’estremo difensore 18enne ha stupito, in positivo, giocando una buona gara e conquistando il suo primo clean sheet in cadetteria.: 0-0 contro il Pisa Con gli infortuni di Buffon e Colombi, è arrivato il momento di, il giovane portiere sloveno che, in stagione, conta già tre presenze, tre reti subite, un clean sheet e ...

Advertising

AmoreParm : RT @1913parmacalcio: Martin #Turk dopo #PisaParma: 'Debutto indimenticabile e bellissimo, ringrazio tutti i miei compagni' ??????? Guarda la c… - Daniele62702945 : RT @1913parmacalcio: Martin #Turk dopo #PisaParma: 'Debutto indimenticabile e bellissimo, ringrazio tutti i miei compagni' ??????? Guarda la c… - tomasvideomaker : Che bella sorpresa stasera nel Parma,questo giovane portiere sloveno di 18 anni Martin Turk. - De_Sand88 : RT @1913parmacalcio: Martin #Turk dopo #PisaParma: 'Debutto indimenticabile e bellissimo, ringrazio tutti i miei compagni' ??????? Guarda la c… - 1913parmacalcio : Martin #Turk dopo #PisaParma: 'Debutto indimenticabile e bellissimo, ringrazio tutti i miei compagni' ??????? Guarda l… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Martin

Pisa, 22 febbraio 2022 " Al termine del match contro il Pisa il commento diTurk in sala stampa. "Il [?]...Come vi avevamo anticipato questa mattina (leggi qui) ilsi ritrova senza Buffon e Colombi (problemi muscolari per entrambi) per la trasferta di domani a Pisa. Toccherà allo slovenoTurk indossare la maglia da titolare e difendere la porta ...Importante vittoria per la squadra Cadetta della Rugby Parma in trasferta a Ferrara, ospite del CUS Ferrara Rugby, al termine di una partita dal risultato in bilico fino all’ultimo secondo. In palio c ...Il giovane portiere del Parma Martin Turk ricorderà per sempre la data palindroma di ieri (22/02/2022) anche perché ha esordito da titolare.