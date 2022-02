Napoli-Barcellona | formazioni Fabian | Insigne e Osimhen titolari

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tra poco meno di un’ora ilaffronterà ilin Europa League. Il club ha ufficializzato l’undici scelto da Luciano Spalletti per provare a passare il turno dopo il pareggio dell’andata al Camp Nou. Tornano, mentre Politano parte dalla panchina. In porta Spalletti schiera Meret e in difesa, accanto a Di Lorenzo, Koulibaly e Rrahmani c’è Juan Jesus. Elmas e Zielinski si muoveranno conalle spalle di. In mediana Demme.: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Juan Jesus, Demme,, Elmas, Zielinski,. All: Spalletti: Ter Stegen, Dest, Piquè, Araujo, Jordi Alba, Pedri, ...