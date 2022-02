Mertens: “Ecco cosa non dobbiamo fare in vista della Lazio” (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport, commentando quella che è stata la sfida contro il Barcellona, persa per 4-2. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Peccato, oggi era una bella giornata. Lo stadio era pieno e l’atmosfera era perfetta. Loro hanno fatto una grande partita. Non siamo stati al nostro livello ma dobbiamo subito riprendere”. Questo sono partite che possono segnare in negativo la stagione? “Non ci si può sempre allenare ad alto livello, ci sono tante partite senza dimenticare quelli che sono stati i problemi di formazione. Oggi è stata una serata dura, dobbiamo accettarla. Domenica c’è una chance che non si può sbagliare”. Infine, aggiunge: “dobbiamo imparare dai nostri errori. Ci sono ragazzi giovani che ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli, Dries, ha rilasciato un’interai microfoni di SkySport, commentando quella che è stata la sfida contro il Barcellona, persa per 4-2. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Peccato, oggi era una bella giornata. Lo stadio era pieno e l’atmosfera era perfetta. Loro hanno fatto una grande partita. Non siamo stati al nostro livello masubito riprendere”. Questo sono partite che possono segnare in negativo la stagione? “Non ci si può sempre allenare ad alto livello, ci sono tante partite senza dimenticare quelli che sono stati i problemi di formazione. Oggi è stata una serata dura,accettarla. Domenica c’è una chance che non si può sbagliare”. Infine, aggiunge: “imparare dai nostri errori. Ci sono ragazzi giovani che ...

Advertising

gilnar76 : Mertens: “Ecco cosa non dobbiamo fare in vista della Lazio” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - sscalcionapoli1 : Mertens: “Ecco cosa non dobbiamo fare in vista della Lazio” - Spazio_Napoli : Mertens: “Ecco cosa non dobbiamo fare in vista della Lazio” - infoitsport : Bargiggia: “Osimhen? Se va via con Mertens, ecco i possibili sostituti” - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli-Barcellona, ecco Mertens, Demme e Meret dopo la rifinitura -