Malinosvkyi segna ed esulta mostrando la maglia ‘No war in Ukraine’ | VIDEO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione di Olympiacos-Atalanta, gara terminata 0-3, Ruslan Malinovskyi è stato autore di una doppietta. Il calciatore ucraino hatounacon scritto 'No war in Ukraine'.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malinosvkyi segna

Pianeta Milan

89 L'ATALANTA RECLAMA UN FALLO DI MANO SUL TIRO DI!! L'arbitro ancora non interviene. ... 71 MALINOVSKYI!!L'ATALANTA!! 1 - 3!! 69 Errore di Zapata che non trova Maehle. Atalanta ...... batteverso il primo palo ma allontana la difesa 5' apertura di prima di Chiesa per ... Sono una squadra fisica, chemolto ma che concede anche: sarà una bella sfida. Ora inizia un ...Il centrocampista nerazzurro ha parlato al termine del match in Grecia Matteo Pessina ha commentato così la performance di Malinovskyi contro l’Olympiacos: “Che abbia fatto doppietta Ruslan mostrando ...La guerra scoppiata a causa dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina ha sconvolto il mondo intero e anche quello dello sport. Le reazioni arrivano infatti anche dal campo e in ...