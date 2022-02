“Made in Sud”: Marco Maddaloni nuovo conduttore? (Di giovedì 24 febbraio 2022) A Viale Mazzini fervono i preparativi per la nuova edizione di “Made in Sud”, in programma su Raidue tra Marzo ed Aprile. Dopo il forfait di Stefano De Martino, che in quei mesi sarebbe impegnato come giudice del Serale di “Amici di Maria De Filippi”, in queste ore tra gli addetti ai lavori si infiamma il toto-conduttore alla ricerca del profilo giusto che possa sostituire l’ex ballerino e showman partenopeo senza farlo rimpiangere troppo. A quanto ci risulta tra i nomi che sono stati vagliati, si va da Sergio Friscia a Pino Insegno, in pole ci sarebbe quello di Marco Maddaloni: il judoka avrebbe dalla sua non solo le origini meridionali, ma anche una certa dimestichezza con il mezzo televisivo – pur non essendo propriamente un conduttore – maturata negli anni attraverso le sue partecipazioni, con ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) A Viale Mazzini fervono i preparativi per la nuova edizione di “in Sud”, in programma su Raidue tra Marzo ed Aprile. Dopo il forfait di Stefano De Martino, che in quei mesi sarebbe impegnato come giudice del Serale di “Amici di Maria De Filippi”, in queste ore tra gli addetti ai lavori si infiamma il toto-alla ricerca del profilo giusto che possa sostituire l’ex ballerino e showman partenopeo senza farlo rimpiangere troppo. A quanto ci risulta tra i nomi che sono stati vagliati, si va da Sergio Friscia a Pino Insegno, in pole ci sarebbe quello di: il judoka avrebbe dalla sua non solo le origini meridionali, ma anche una certa dimestichezza con il mezzo televisivo – pur non essendo propriamente un– maturata negli anni attraverso le sue partecipazioni, con ...

