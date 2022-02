Le forze russe tentano l’attacco di decapitazione e prende forma la strategia di Mosca (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le forze armate russe sembra che abbiano cominciato quella che è, a tutti gli effetti, l’operazione per circondare la capitale ucraina. Non molto lontano da Kiev sono in corso intensi combattimenti, che vedono anche protagonisti gli elicotteri da attacco dell’esercito russo, presso l’aeroporto di Gostomel: le ultime notizie riferiscono che lo scalo sia caduto in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022) Learmatesembra che abbiano cominciato quella che è, a tutti gli effetti, l’operazione per circondare la capitale ucraina. Non molto lontano da Kiev sono in corso intensi combattimenti, che vedono anche protagonisti gli elicotteri da attacco dell’esercito russo, presso l’aeroporto di Gostomel: le ultime notizie riferiscono che lo scalo sia caduto in InsideOver.

Advertising

Agenzia_Ansa : Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl, secondo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Le truppe russe hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina… - Agenzia_Ansa : Le guardie di frontiera hanno confermato che forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia. #ANSA - VoxNewsInfo2 : : Forze russe mettono in sicurezza Chernobyl da eventuali follie - Asterix66612486 : RT @Agenzia_Ansa: Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl, secondo quant… -