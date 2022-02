Lazio-Porto 2-2, Immobile e Cataldi non bastano. Dragoni agli ottavi, Sarri ko (Di giovedì 24 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico è andato di scena il match tra Lazio e Porto, valido per i sedicesimi di Europa League, terminato 2-2 con le reti di Immobile, Taremi, Uribe e Cataldi. Portoghesi agli ottavi. Leggi su mediagol (Di giovedì 24 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico è andato di scena il match tra, valido per i sedicesimi di Europa League, terminato 2-2 con le reti di, Taremi, Uribe eghesi

