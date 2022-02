La Russia ha iniziato l’invasione di tutta l’Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ministero degli Interni di Kiev ha comunicato che lahaun attacco su larga scala contro. Cinque bombardieri russi e almeno un elicottero sarebbero stati abbattuti dalla contraerea ucraina. Mosca dice che la difesa aerea di Kiev è stata “neutralizzata”. Da una prima valutazione, la Difesa ucraina parla di centinaia di militari morti. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato tra i primi leader internazionali a parlare: “Il Governo italiano condanna l’attacco dellaal. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico”, ha detto in una dichiarazione fornita ai media. Al momento della stesura di questo articolo, sono stati confermati attacchi aerei (probabilmente anche missilistici) ...

l'attacco dellaall'Ucraina, ufficialmente per difendere i separatisti delle province orientali filorusse dell'Est, in sostanza per rovesciare il governo. A notte inoltrata il ...Alla fine l'ora più buia è arrivata: lahal'invasione dell'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un' "operazione militare speciale" ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari dellanelle ...Putin ha poi accusato gli Stati Uniti e i loro alleati di aver ignorato la richiesta della Russia di impedire all’Ucraina di aderire alla NATO e di non aver offerto adeguate garanzie di sicurezza a ...Dall’inizio di queste vicende. Ai tempi dell’Urss, al Cremlino si usava dire: “L’Urss confina con chi vuole”. Era, questa, una formula che combinava la potenza ideologica del comunismo con la potenza ...