La guerra di Putin in Ucraina è la semplice regola del più forte (Di giovedì 24 febbraio 2022) Panico in Europa. La guerra è infine cominciata. La Russia ha iniziato la campagna d’Ucraina. «L’ora più scura» l’hanno definita in contemporanea Londra e Bruxelles, senza neanche consultarsi. Alle 5:51 ora di Mosca, le truppe russe hanno passato il confine da più fronti: Donbass, Crimea, Kharkiv e Bielorussia. La mossa, cui fino alla fine i diplomatici europei non hanno voluto credere, ha preso corpo e ha còlto di sorpresa tutta l’Unione Europea, che si trastullava ancora con blande sanzioni economiche e dichiarazioni felpate per non «offendere» il signore dal gas. Va detto che, al contrario, per una volta gli americani avevano fiutato il pericolo. Gli avvertimenti dell’intelligence Usa avevano pieno fondamento e Washington per una volta non aveva enfatizzato con numeri inventati e immagini satellitari artefatte. Non ha però intercettato il messaggio ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Panico in Europa. Laè infine cominciata. La Russia ha iniziato la campagna d’. «L’ora più scura» l’hanno definita in contemporanea Londra e Bruxelles, senza neanche consultarsi. Alle 5:51 ora di Mosca, le truppe russe hanno passato il confine da più fronti: Donbass, Crimea, Kharkiv e Bielorussia. La mossa, cui fino alla fine i diplomatici europei non hanno voluto credere, ha preso corpo e ha còlto di sorpresa tutta l’Unione Europea, che si trastullava ancora con blande sanzioni economiche e dichiarazioni felpate per non «offendere» il signore dal gas. Va detto che, al contrario, per una volta gli americani avevano fiutato il pericolo. Gli avvertimenti dell’intelligence Usa avevano pieno fondamento e Washington per una volta non aveva enfatizzato con numeri inventati e immagini satellitari artefatte. Non ha però intercettato il messaggio ...

