La Cnn: «Centinaia di vittime nell’attacco russo» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poche ore fa l’attacco che tutti temevano: la Russia invade l’Ucraina. Kiev annuncia: ci attaccano dalla Bielorussia e dalla Crimea. Centinaia di vittime, scrive la Cnn. Sirene suonano anche a Leopoli. La Nato condanna. Putin minaccia chi oserà interferire Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poche ore fa l’attacco che tutti temevano: la Russia invade l’Ucraina. Kiev annuncia: ci attaccano dalla Bielorussia e dalla Crimea.di, scrive la Cnn. Sirene suonano anche a Leopoli. La Nato condanna. Putin minaccia chi oserà interferire

Advertising

SkyTG24 : ?? Attacchi in corso a Kharkiv, Kramatorsk, Odessa e Mariupol ?? Secondo la Cnn ci sono 'centinaia di vittime' ? Gli… - MediasetTgcom24 : Cnn: 'Centinaia di vittime nell'attacco' #russia #guerra #ucraina #putin #usa #kiev #missili… - RaiNews : Cnn: 'Centinaia di vittime'. Russi: 'Distrutta la difesa antiaerea Ucraina' #RussiaUkraineConflict #Guerra… - animaleuropeRMP : RT @MediasetTgcom24: Cnn: 'Centinaia di vittime nell'attacco' #russia #guerra #ucraina #putin #usa #kiev #missili - AttilaAzureRive : RT @Avvocatocapita1: Putiniani nostrani soddisfatti, ora. La pace non è più un valore in sé. Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin annu… -