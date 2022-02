Guerra Russia-Ucraina, rischio Chernobyl: “Il nucleo è attivo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Una delle aree da cui sono partite le truppe russe è proprio quella al confine tra BieloRussia e Ucraina. A pochi km dal confine c’è la centrale e a 150 km c’è Kiev. Una situazione incandescente. Pericolosissimo che ci sia la centrale nucleare lì, perché qualsiasi tipo di situazione militare potrebbe mettere in atmosfera ulteriori quantità di radionuclidi. Fu fatto un sarcofago a copertura del quarto reattore, ultimamente fatto il famoso ‘arco’ che ha ricoperto ulteriormente, ma c’è ancora il nucleo attivo e una situazione di contaminazione molto alta”. Così all’AdnKronos Angelo Gentili, responsabile del progetto Chernobyl di Legambiente, una persona che conosce bene la zona dove è stato più e più volte. “Quello è un obiettivo molto sensibile, fino ad oggi in qualche modo tutelato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Una delle aree da cui sono partite le truppe russe è proprio quella al confine tra Bielo. A pochi km dal confine c’è la centrale e a 150 km c’è Kiev. Una situazione incandescente. Pericolosissimo che ci sia la centrale nucleare lì, perché qualsiasi tipo di situazione militare potrebbe mettere in atmosfera ulteriori quantità di radionuclidi. Fu fatto un sarcofago a copertura del quarto reattore, ultimamente fatto il famoso ‘arco’ che ha ricoperto ulteriormente, ma c’è ancora ile una situazione di contaminazione molto alta”. Così all’AdnKronos Angelo Gentili, responsabile del progettodi Legambiente, una persona che conosce bene la zona dove è stato più e più volte. “Quello è un obiettivo molto sensibile, fino ad oggi in qualche modo tutelato ...

