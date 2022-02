Grande Fratello VIP: stasera, giovedì 24 febbraio, c’è la puntata? (Di giovedì 24 febbraio 2022) La puntata del Grande Fratello VIP cambia la sua programmazione settimanale: scopriamo se l’appuntamento con il reality andrà in onda stasera, giovedì 24 febbraio o domani sera! Leggi anche: Gf VIP ieri notte, Jessica e Barù finalmente a letto insieme: ma Lulù li caccia fuori in piena notte «Sei pazza!» VIDEO Gf VIP quando va in onda:... Leggi su donnapop (Di giovedì 24 febbraio 2022) LadelVIP cambia la sua programmazione settimanale: scopriamo se l’appuntamento con il reality andrà in onda24o domani sera! Leggi anche: Gf VIP ieri notte, Jessica e Barù finalmente a letto insieme: ma Lulù li caccia fuori in piena notte «Sei pazza!» VIDEO Gf VIP quando va in onda:...

Advertising

iKabirBedi : Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratel… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - batalex63 : @PioggiaBlu23 Continua a leggere novella 2000 e a guardarti il grande fratello - redbus2012 : RT @Se23rex: @ClaudioSeganti1 @redbus2012 Nessuno ha le palle di intervenire??meglio guardare il grande fratello a casa al calduccio…guardar… -