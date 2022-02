GF Vip 6 | anticipazioni puntata 24 febbraio | Nathaly Caldonazzo verrà squalificata?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Stasera, giovedì 242022, andrà in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 6 che vedrà uno tra Davide Silvestri,e Katia Ricciarelli lasciare la casa a seguito dell’esito del televoto. Ma ieri è scoppiato il caos per alcune esternazioni (prontamente censurate) della, che dunque potrebbe essered’ufficio. In stal caso, tuttavia, il televotoannullato (ora invece è ancora aperto). Stasera inoltre i concorrenti verranno interrogati su chi vorrebbero come nuovo finalista accanto a Lulù Selassié e Delia Duran, mentre Alex Belli, tornato in studio, avrà dei confronti diretti con i suoi più acerrimi detrattori: Adriana Volpe e Aldo Montano, che la scorsasi è lamentato del fatto che ...