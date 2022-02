Federica Manzoni Windtre | responsabilità digitale e tecnologia inclusiva per avvicinare le persone

(Di giovedì 24 febbraio 2022), Direttrice Sustainability & Quality Certification di, intervenuta alla tavola ‘Connessioni Sostenibili’ organizzata dal Salone CSR in collaborazione con La Fabbrica, ha sottolineato il valore cheattribuisce alla sostenibilità e al tema delle connessioni virtuose. Ha inoltre ricordato l’importanza del Piano ESG (Environment, Social, Governance) di, con orizzonte 2030, 10 obiettivi concreti e misurabili che vedono impegnate tutte le aree organizzative aziendali. “La nostra priorità, afferma la manager, è connettere le, avvicinarle e facilitare le relazioni umane grazie ad unache per noi deve aiutare a migliorare la vita quotidiana di tutti. Nell’ambito della nostra strategia di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Federica Manzoni

la Lettura del Corriere della Sera

...(2002 - Fiamme Gialle) CONVOCATI U23 FEMMINILE Sara Hutter (2001 - Fiamme Oro) -Cassol (...- Michele Gasperi (2000 - Esercito) - Luca Del Fabbro (1999 - Fiamme Gialle) - Francesco(......(2002 - Fiamme Gialle) CONVOCATI U23 FEMMINILE Sara Hutter (2001 - Fiamme Oro) -Cassol (...- Michele Gasperi (2000 - Esercito) - Luca Del Fabbro (1999 - Fiamme Gialle) - Francesco(...Nell’extra digitale i mostri sacri della letteratura diventati protagonisti di altri libri. Nell’inserto in edicola e App, Paolo Di Stefano su «Poco a me stesso» (Marsilio) in cui Alessandro Zaccuri i ...Nell’extra digitale i mostri sacri della letteratura protagonisti di altri libri. Nell’inserto in edicola e App, Paolo Di Stefano su «Poco a me stesso» (Marsilio) in cui Alessandro Zaccuri immagina un ...