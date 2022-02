Escalation militare in Ucraina, presidio in Piazza Libertà ad Avellino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo l’attacco sferrato dalla Russia in Ucraina, diverse le comunità presenti sul territorio campano si sono mosse per ribadire il valore del pacifismo. Nel pomeriggio in Piazza Libertà ad Avellino, tante le associazioni che si sono riunite per dimostrare e affermare il valore della Pace, contro qualsiasi sopraffazione militare ed economica. L’ampio arco di associazioni e sindacati in Italia ed in Europa vogliono la pace e hanno posizione univoche per il netto rifiuto della guerra; la richiesta al nostro governo di operare per la de-Escalation del conflitto e di operare per la soluzione politica nel seno dell’Unione Europea; e la necessità di assumere una posizione di neutralità attiva, ovvero non essere coinvolti in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo l’attacco sferrato dalla Russia in, diverse le comunità presenti sul territorio campano si sono mosse per ribadire il valore del pacifismo. Nel pomeriggio inad, tante le associazioni che si sono riunite per dimostrare e affermare il valore della Pace, contro qualsiasi sopraffazioneed economica. L’ampio arco di associazioni e sindacati in Italia ed in Europa vogliono la pace e hanno posizione univoche per il netto rifiuto della guerra; la richiesta al nostro governo di operare per la de-del conflitto e di operare per la soluzione politica nel seno dell’Unione Europea; e la necessità di assumere una posizione di neutralità attiva, ovvero non essere coinvolti in ...

Advertising

fanpage : 'Serve un messaggio forte da parte del mondo libero alla Russia. Chi avrà le conseguenze negative sarà il ceto medi… - Mov5Stelle : Dobbiamo scongiurare in tutti i modi un’escalation militare in #Ucraina. Una guerra sarebbe inaccettabile, ancor di… - TgrRaiAbruzzo : Anche in Abruzzo, i russi e gli ucraini vivono con molta apprensione l'escalation militare in Ucraina.… - simoventurini1 : RT @CollotMarta: leggete @contropiano , qui sotto troverete tutti gli aggiornamenti sull'escalation militare ?? - anteprima24 : ** Escalation militare in Ucraina, presidio in Piazza Libertà ad #Avellino ** -