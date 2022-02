Due studenti su tre sono soddisfatti del rapporto con i loro docenti. Il 30% ritiene DaD utile anche per il futuro. Ricerca Almadiploma (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 70% degli studenti è soddisfatto del dialogo con i docenti. Questo è quanto emerge dalla Ricerca Almadiploma, presentata a Bologna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 70% degliè soddisfatto del dialogo con i. Questo è quanto emerge dalla, presentata a Bologna. L'articolo .

