Cos’è il Consiglio supremo di Difesa convocato da Mattarella? (Di giovedì 24 febbraio 2022) convocato d’urgenza da Mattarella il Consiglio supremo di Difesa. Ma di cosa si tratta? Quali sono le funzioni di questo organo? Ricordiamo a chi ci legge che il Consiglio è stato convocato alle 16 e 30 a causa del peggioramento delle recenti questioni internazionali in Europa. Il Consiglio supremo di Difesa Il Consiglio supremo di Difesa – come si legge sul sito del Quirinale– è un organo di rilevanza costituzionale preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla Difesa nazionale. Previsto dall’art. 87 della Carta Costituzionale, esso è stato istituito con la legge 28 luglio 1950, n. 624 (la norma ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022)d’urgenza daildi. Ma di cosa si tratta? Quali sono le funzioni di questo organo? Ricordiamo a chi ci legge che ilè statoalle 16 e 30 a causa del peggioramento delle recenti questioni internazionali in Europa. IldiIldi– come si legge sul sito del Quirinale– è un organo di rilevanza costituzionale preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e allanazionale. Previsto dall’art. 87 della Carta Costituzionale, esso è stato istituito con la legge 28 luglio 1950, n. 624 (la norma ...

fanpage : #RussiaUkraineConflict Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per le 16 e 30 di oggi il Consiglio Sup… - SignorAldo : RT @fanpage: #RussiaUkraineConflict Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per le 16 e 30 di oggi il Consiglio Supremo della… - _FiniraBene : RT @fanpage: #RussiaUkraineConflict Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per le 16 e 30 di oggi il Consiglio Supremo della… - amirapvt : @courbevoie1894 @Quirinale @petunianelsole Ma lo sapete cos’è il Consiglio Superiore di Difesa? Vai a studiare - joselitacapponi : RT @fanpage: #RussiaUkraineConflict Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per le 16 e 30 di oggi il Consiglio Supremo della… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Consiglio Miccichè: «Il calcio è senza regole, non ci sono mandati chiari e così non si sopravvive» Corriere della Sera